AK Parti Erzurum'un 4 İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

AK Parti, Erzurum'un 4 ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti, Erzurum'un 4 ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.



AK Parti Erzurum İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, parti yetkilileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla, Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Oltu'daki seçim sonuçlarına itiraz etmek için ilçe seçim kurullarına gitti.



AK Partililer, seçim sonuçlarına itiraz etmek için hazırladıkları dilekçeleri ilçe seçim kurullarına verdi.



Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre kentin Oltu ilçesinde BBP adayı Necmettin Taşçı, HDP'li adaylardan Karayazı'da Melike Göksu, Karaçoban'da Halit Uğun, Tekman'da Müzahit Karakuş seçimi kazanmıştı.

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