AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'den Gençlere Güçlü Hizmet Sözü

Kütüphanede ders çalışan gençlerle bir araya gelen AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci , "Siz bana güçlü destek vereceksiniz. Ben de güçlü gelip, size güçlü hizmet edeceğim" dedi. Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret eden Azmi Ekinci, buradaki gençlerle bir süre sohbet etti. Gençliğin potansiyelinin farkında olduklarını ifade eden Ekinci, "Sizlere kütüphane ortamlarını, sosyal faaliyet, spor, kültür sanat alanlarını geliştirmek için her türlü çalışmayı yapacağım. Siz bana güçlü destek vereceksiniz. Ben de güçlü gelip size güçlü hizmet edeceğim "dedi.Yeni kütüphaneler yapacağızGençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Azmi Ekinci, Esenyurt'ta 170 bin civarında öğrencinin okullarda eğitim gördüğünü hatırlatarak, "Bu müthiş bir potansiyel, çok önemli bir değer. Aşağı yukarı her mahallede kütüphane var ama öğrencilere yetmeyecek durumda. Gençler kütüphanelerde hizmet saatinin gece 11-12'lere kadar uzatılmasını istiyor. Büyük bir kısmı sabah gelip akşam gidiyor. Bazıları sıra bekliyorlar. Anlaşılan o ki öğrencilerimizin çalışabilmesi için bizim burada bol miktarda kütüphane yapmamız gerekiyor. Burası onlar için sakin bir ortam. Evlerinden daha iyi çalışıyorlar. Burada sıra bekleyen öğrencilerimizi gördüm. Başkan seçildikten sonra bu ihtiyaçları gidereceğiz. Mevcut kütüphanelerin alanlarını genişletip, yeni kütüphaneler yapacağız "diye konuştu.Ekinci, kendisinin de zamanında sınavlara hazırlandığı vurgulayarak, "O zaman kütüphaneler çok yetersizdi ve sınavlara hazırlanma kitapçıklarımız yoktu. Bir önceki dönemde sınava girenlerin kitapçıklarıyla hazırlanıyorduk. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazanmıştım. Şimdi de inşallah AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak seçimlere gideceğiz. Ben de sizlere kütüphane ortamlarını, sosyal faaliyet, spor, kültür sanat alanlarını geliştirmek için her türlü çalışmayı yapacağım. Siz bana güçlü destek vereceksiniz. Ben de güçlü gelip size güçlü hizmet edeceğim. Anne babalarına selam söyleyin" dedi. - İSTANBUL