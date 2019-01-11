Son Dakika Haberleri: AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Cenaze namazının kılınması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması -Naaşın omuzlarda taşınması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi
Cenaze namazının kılınması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması
-Naaşın omuzlarda taşınması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23/24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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