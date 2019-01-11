AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Cenaze namazının kılınması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması -Naaşın omuzlarda taşınması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi
Cenaze namazının kılınması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması
-Naaşın omuzlarda taşınması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23/24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:30 Kaynak: AA
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