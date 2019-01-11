Son Dakika Haberleri: AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

44 dakika önce

- Devlet erkanının vefat eden milletvekili Aksak'ın yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23/24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

- Devlet erkanının vefat eden milletvekili Aksak'ın yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23/24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:32:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]