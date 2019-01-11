AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
44 dakika önce
- Devlet erkanının vefat eden milletvekili Aksak'ın yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23/24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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