Ak Parti, Eski İl Başkanı Hacı Ömer Seyfi İl Genel Meclisi Adaylığı Başvurusu Yaptı
2 saat önce
2006 yılları il başkanlığı görevini yürüten Hacı Ömer Seyfi, İl Genel Meclis Üyeliği adaylık başvurusu yaptı.
2006 yılları il başkanlığı görevini yürüten Hacı Ömer Seyfi, İl Genel Meclis Üyeliği adaylık başvurusu yaptı. Kırşehir
AK Parti İl Başkanlığına giderek başvuruda bulunan Hacı Ömer Seyfi, partinin göreve çağırdığını ve destek verdiğini söyledi.
Adaylık başvurusu sonrası açıklama yapan Seyfi, "2002- 2006 yıllarında İl Başkanlığı yaptım. Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak partide görev aldım. İl Genel Meclisi üyesi adayı oldum. Partimiz bizi göreve çağırdı bende görev aldım. Bütün arkadaşlarımdan bu süreçte destek bekliyorum."dedi.
Adaylık başvurusuna İl Başkanı Muzaffer Aslan
, Merkez
İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Teşkilat Başkanı Berat Bıçakcı, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş
'da katılım gösterdi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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