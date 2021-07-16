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AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi

16.07.2021 19:07

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki Koyuncu'nun cenazesi Mustafakemalpaşa Ormankadı Camisi'nde yarın toprağa verilecek.

Ankara Güven Hastanesi'nde kanser tedavisi gören AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu vefat etti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ali Koyuncu'nun cenazesi cumartesi günü (17 Temmuz) öğle namazının ardından Ormankadı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu'nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti

ALİ KOYUNCU KİMDİR?

3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğan Koyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi. Koyuncu, 2007 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Bursa Milletvekili olarak seçildi. Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraşan, Türkiye Süt Üreticileri Birliği genel başkanlığı yapan Koyuncu, Türkiye Sivil Toplum Platformu kurucu üyeliği, TOBB İçecek Sektör temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyeliği görevlerinde bulundu. Koyuncu evli ve 2 çocuk babasıydı.

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi

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Son Dakika Güncel AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika


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