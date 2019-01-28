AK Parti Eski ve Yeni Yöneticileri Bir Araya Geldi

AK Parti'de 2002 yılından bu yana görev alan milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları başkanları ve kurucular kurulu düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

AK Parti'de 2002 yılından bu yana görev alan milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları başkanları ve kurucular kurulu düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



Adıyaman Keleş konağında gerçekleştirilen toplantıya AK Pati Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel, eski il başkanları, gençlik kolları başkanları ve kurucu yönetim kurulu üyeleri katıldı.



AK davaya inananların ilk günkü heyecanla yollarına devam ettiğini belirten AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Bu tablo AK Parti'ye yakışan bir tablodur. O ilk zamanlarda, o zor dönemlerde, her şeye rağmen, ülkem, milletim diyen davasına inanmış olan insanların birlikteliliğidir. Daha önce farklı görevlerde bulunmuş, il, ilçe ve gençlik kolları başkanlıkları, il ve ilçenin teşkilat mensubu arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız yine bugün hep birlikte buradayız. Hani ilk günkü aşkla diyoruz ya, o ilk günkü aşkı bozmadan, ilk günkü heyecanla arkadaşlarımız zaman zaman bir araya geliyor" dedi.



Dava bilinciyle hareket ettiklerini ve koltuk sevdası uğruna yolundan sapanların bu trenden indiklerini ifade eden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belirtiği gibi AK parti sıradan bir parti değildir. AK Parti milletin bir araya geldiği ve tabelasını Cumhurbaşkanımızın ve arkadaşlarının astığı bir partidir. Ondan dolayı da dava erlerinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bana verildiğinde 'Eyvallah' bana verilmediğinde 'Yallah' diyen arkadaşlarımız değiller. Bu arkadaşlarımız partimizin kurulduğu ilk günden bugüne bir çok kademesinde yer almış, görev yapmış arkadaşlarımızdır. Şu anda belediye başkanlığı, il başkanlığı, ilçe başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığı yapmış arkadaşlarımız hep birlikteyiz. İnşallah bundan sonra da hep birlikte olacağız" diye konuştu.



Güzel birliktelik devam ettiği sürece AK davanın da hedefine emin adımlarla devam edeceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "Bu tablo seçime dönük bir tablo değil. Yıllardır kurucu arkadaşlarımızın bira araya gelerek devam ettirdikleri bir tablodur. Seçim süreci yaklaşınca bu toplantılar daha da önem arz etmeye başladı. AK Partinin en önemli özelliklerinden biride birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı yerdir" dedi.



Gördüğü birlik ve beraberlik tablosu karşısında il başkanı olarak gurur duyduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Ne mutlu bizlere ki partimiz kurulduğu günden bugüne bu çatı altında yer alan arkadaşlarımız davasına, partisine sahip çıkarak büyük bir özveriyle yollarına devam ediyorlar. İl başkanı olarak ben bu güzel tablo karşısında Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum. Bu toplantıları, birlikteliliğimizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Değer verirseniz değer görürsünüz. Ne yük varsa hep birlikte kaldıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, "Kurucu üyelerimiz 16 yıldır büyük bir özveriyle yollarına devam ediyorlar. Güzel bir aile tablosu oluşturuyorlar. Ufak tefek kırgınlıklarımız olabilir ama hepimizin en büyük ortak gayesi AK Parti'ye ve aziz milletimize hizmet etmektir. Partimizi terk eden hiçbir insanın siyaseten iflah olacağını düşünmüyorum. 2002 yılından bu yana istikametinden taviz vermeden yoluna devam eden dava arkadaşlarımızla birlikte yolumuza omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Ayrımız gayrımız yok" şeklinde konuştu.



Eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Eski İl Başkanı Lütfullah Ayhan, Eski Gençlik Kolları Başkanı Engin Toklu'da konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - ADIYAMAN

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