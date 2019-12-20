AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı - Son Dakika

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal'ın atandığı bildirildi.

Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin Başkanlığında Eskipazar İlçe Başkanlığındaki temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu, Ahmet Aydemir, Ali Ünal ve İdris Örenbaşı'nın AK Parti Genel Merkezine çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ilçe başkanlığı görevine Ali Ünal'ın atandığı kaydedildi.

İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, "AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.