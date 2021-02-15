AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi

15.02.2021 16:37
AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi, System.String[]

??????? AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

??????? AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, vatanın bölünmezliği, Türk bayrağının gönderden inmemesi uğruna, ülkenin kardeşliğinin bozulmaması adına şehitlerin canlarını feda ettiğini söyledi.

İnsanlığın vicdanını kaybettiği bir dönemden geçildiğini anlatan Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde insanlık acılarla imtihan oluyor. Güç sahiplerinin diğerlerini yok sayarak adeta onların acılarından, yokluklarından, gözyaşlarından kendilerini gelecek kuran bu dünyanın hükümranları bu gözyaşlarını duymuyorlar, sahiplenmiyorlar, sebebi olmaya da devam ediyorlar. Türkiye tam da bu noktada, tarihi kırılma noktasında, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyadaki tüm zulümlere karşı duruyor, ayağa kalkıp, itiraz ediyor. Cumhur İttifakı'mızla beraber inşallah Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni ve sivil anayasayı milletimize söz verdiğimiz gibi başaracağız."

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, AK Parti Eskişehir 7. Olağan il Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise başta Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olması dileyen Avcı, "Bugüne kadar hizmet veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza da hayırlı, başarılı hizmetler niyaz ediyorum." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa temennisinde bulundu.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok olağanüstü günlerden geçtiğini vurgulayan Günay, "Ekonomik, sosyal, askeri ve siyasi olarak güçlü Türkiye gerekiyor. Tarihimiz boyunca milletiyle, devletini karşı karşıya getirmeye çalışan güçler hep olmuş, bundan sonra da olacaktır. Tarihimizden alacağımız çok önemli dersler ve nasihatler var. Milletimizle gönül bağı güçlü, vatan bilincine sahip çıkan, çalışkan ve kararlı teşkilatlarımızla ülkemiz ve şehrimiz için bu anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise Türk Ordusunun, alçak terör örgütü PKK'yı karanlığı gömeceğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın vesayeti altında siyaset yapanların da terör güdümünde muhalif cephe dizayn edenlerin de aynı karanlığa düşmekten kurtulamayacağını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan AK Parti, Türkiye'yi ve İslam coğrafyasını makus talihinden kurtaran, geleneklerinden kopmadan, yaşadığımız çağın gereklerine uygun şekilde ilerlemeyi sağlayan, bir erdem ve hizmet hareketidir. AK Parti, değişimin, yeniliklerin, gelişmenin partisidir. Eskişehir teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, değerli teşkilatımızın emek ve gayretleriyle, geçmişi unutmadan, geleceğini inşa eden bir şuurla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ulaşacağız. Bilindiği üzere AK Parti hükümetleri döneminde şehrimize, her alanda çok önemli hizmetler yapılmıştır. Bugüne kadar şehrimize yapılan yatırım tutarı, 24 milyar liranın üzerindedir. İnşallah ilk yerel seçimde, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere hem merkezdeki hem de dış ilçelerdeki belediyeleri kazanarak şehrimize hak ettiği yerel hizmetleri getireceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika


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