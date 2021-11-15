AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Manas'tan kent trafiği değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, "Şehrimizin ana problemlerinden biri olan trafik sorunu üzerine gelen yakınmalar artık günlük yaşam kalitemizi etkiler hale geldi. Trafik adına çözüme odaklanmak, öncelikle şehir içi trafiği rahatlatmak veya şehre yan alternatif yollar sunmaktan geçer." ifadesini kullandı.

Manas, yaptığı yazılı açıklamada, tramvayların geçiş üstünlüğü nedeniyle trafik keşmekeşini artırdığını savunarak, Büyükşehir Belediyesi yönetimini çözüm odaklı yaklaşımda olmamakla eleştirdi.

Kent trafiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Manas, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ana problemlerinden biri olan trafik sorunu üzerine gelen yakınmalar artık günlük yaşam kalitemizi etkiler hale geldi. Trafik adına çözüme odaklanmak, öncelikle şehir içi trafiği rahatlatmak veya şehre yan alternatif yollar sunmaktan geçer. Şehrimizin toplu taşıma araçlarından biri olarak kullanılan tramvay, tramvayların geçiş üstünlükleri ve şehir içerisinde her nokta da bulunan trafik lambaları ise çözüm yerine trafik yoğunluğunu daha bir keşmekeşlik içine sokar nitelikte. Bu konuyla ilgili gelen söylemler şu şekilde; tramvay geçişi olan bir kavşakta ışık bekliyorsunuz. 3 tramvay ardı sıra geçiyor. Tam size sıra geliyor, bu esnada dördüncü tramvayın geçişi için ışık yine kırmızıya dönüyor. Bu süreçte ancak 2 en fazla 4 araç geçme hakkına sahip olabiliyor. Tüm bu yaşananlar da şehir iç trafiğinde yığılmalara ve karışıklığa sebebiyet veriyor. Atatürk ve Yunus Emre caddeleri üzerinde tramvay hatları olmamasına rağmen yaşanan bitmek tükenmek bilmeyen trafik yoğunluğu da dayanılmaz bir hal alıyor. 22 yıl öncesinde de bu şehirde aynı yol ve caddeler vardı. Cadde ve yollar için çözümsel bir yaklaşımla güncellenmeler ne yazık ki yapılmadı. Ancak araç sayısı her geçen gün katlayarak arttı ve bunun üzerine şehrin merkez noktalarına giren tramvay hatları bindi. Genel anlamda tüm bu sıkıntılara çözüm çok yönlü olmalı. Otoparklar, yeni yollar, ana bağlantı yolları, mevcudiyetteki yolların imkan dahilinde genişletilmesi gibi çözüm odaklı yaklaşımlar sergilenmeli."

Manas, AK Parti olarak ısrarla trafikle ilgili sorunların çözümüne yönelik sorgulama ve çözüm odaklı yaklaşımlarına devam edeceklerini aktardı.

Cevahir Manas, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç ay öncesinde alternatif yollardan sadece biri niteliğinde olan ve çevre yolu trafiğini de rahatlatacak olan Yaşar Kemal Caddesi için belediyelerden somut bir yaklaşım ve çözüm önerisi hala gelmiş değil. Seyitgazi yolu ve Çevre Yolu arasındaki bağlantı niteliğinde olabilecek bu cadde, güney aksa alternatif bir yol olarak trafiği bu bölgede büyük ölçüde rahatlatacak çözüm niteliğindedir. Israrla çevre yolunu işaret edenler var ancak Yaşar Kemal Caddesi gibi alternatif yollar ile sadece çevre yolu değil şehir içi trafiğinin de büyük ölçü de rahatlatılabileceği hususunda ısrar ediyoruz. Hemşehrilerimiz Eskişehir trafiğinden bunalmış ve yılmış durumdalar. Şehrimizin içerisinde yoğun trafik oluşturan yollarına alternatifler bulunması hususunda ivedi çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır."