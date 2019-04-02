AK Parti Eskişehir'de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Eskişehir
'de AK Parti
, yerel seçim sonuçlarına itiraz etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP
'li adayı Yılmaz Büyükerşen
285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı
ise 246 bin 486 oyda kaldı.
AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Odunpazarı
ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt
120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan
ise 113 bin 139 oy aldı. Kesin olmayan sonucun ardından AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Tepebaşı
ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç
124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç
ise 90 bin 611 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için Tepebaşı İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.