AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Çoban'dan rapor geçerlilik süresi uyarısı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban, engelli sağlık kurul raporları ve çocuklar için düzenlenen özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıyı hatırlatarak, engelli bireylere uyarılarda bulundu.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, konu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıya göre, geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 arasında sona ermiş süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Geçerlilik süresi 1 Ocak 2021 ve sonrasında sona ermiş ya da sona erecek süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının ise 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olduğunu aktaran Çoban, "Bu süreçte engelli sağlık kurulu raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkartmak talebi ile hastanelere başvuranların talepleri karşılanmaya devam edilecek. Engelli vatandaşlarımıza duyurulur." ifadesini kullandı.