Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zam tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zam tepkilere neden oldu

29.07.2022 10:59
Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zam tepkilere neden oldu

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zammı eleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zammı eleştirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin su zammı yapabilmek için ısrar ederek bir ayda ikinci kez olağanüstü toplantı yaptığını anımsattı.

CHP grubunun ilk olağanüstü toplantıya katılmayan ya da ret veren üyelerini ikna ettiğini belirten Gücüyener, "Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki olağan toplantı tarihini dahi beklemediler. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki 'saat 18.00'de karar alıp, 24.00'ten itibaren geçerli' dediler. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki saat 24.00'e kadar su almak isteyenlere dahi fırsat tanımamak için yüklemelere kısıtlama getirdiler. Geçen yıl yaptığı kardan kasasında 100 milyona yakın para kalan ESKİ'de bu kararları alanların aklında ne var?" ifadesini kullandı.

Gücüyener, bu olanların akılla, mantıkla, kamu yararı düşüncesiyle bağdaşır yanının olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir hafta önce AK Parti ve MHP talep edilen su zammına karşı ret oyu kullandı. Toplantıya katılmayan CHP'li meclis üyeleri vardı. Üç CHP'li meclis üyesinin de AK Parti ve MHP ile beraber ret oyu kullanması ile su zammı talebi genel kurulda ret edildi. Bir hafta sonra ise meclis üyeleri tekrar olağanüstü toplantıya çağrıldı. Bu toplantıya CHP'li meclis üyeleri eksiksiz katıldı. Geçen sefer ret oyu veren üç CHP'li de bu kez ret oyu vermedi. Bu olanın akılla, mantıkla izahı olmadığı gibi, bütçeyle ya da hesapla da ilgisi yok. Zam kararı 18.00'da alındı, 24.00'ten itibaren hemen geçerli olacak şekilde alındı. İmkanı olan Eskişehirliler ise bu baskın, ısrarcı zamdan önce su kartlarını doldurmak istediler. Şehirde yine uzun su kuyrukları oluştu."

Akşam saatlerinde su yükleme işlemlerine kota koyulduğuna ilişkin şikayetlerin oluştuğunu dile getiren Gücüyener, "ESKİ, görevi su ve altyapı olan fakat milyonlarca kar edip bu karı büyük şehrin zarar eden şirketleri dahi her yıl başka yere aktaran bir kurum. Görevi su ama sudan kar ediyor. Bu öyle bir kar hesabı ki gece 24.00'e kadar su yükleyebilmek için kuyruklarda bekleyenlerin dahi bir-iki yüz lirasının hesabı yapılmış. Yüklemelere kısıtlama getirilmiş. Bu kararları alanlar, bu fikirleri üretenler şu an yetkileri olmayan her konuda vaat veren bir partinin üyeleri. En öncelikli ihtiyacımız su konusunda ise tavırları bu, hesapları bu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifinin AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşı kabul edilmesinin ardından kentteki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu. Kentin çeşitli bölgelerinde bulunan ESKİ'ye ait dolum makineleri önünde sıraya giren vatandaşlar, eski tarifeden yararlanmak için saat 24.00'a kadar su kartlarına yükleme yaptı.

Su zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Zam, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zam tepkilere neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 40'lık zam tepkilere neden oldu - Son Dakika
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