AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi

21.04.2022 14:52
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan imar planıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan imar planıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin şehrin planları ile ilgili "ateşle oynadığını" öne sürdü.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, "5000'lik planlarda şehrin tamamına ilişkin revizyon yapılması, yasaya açıkça aykırı şekilde hazırlandığı gerçeğini değiştirmeyecek ve mutlak açılacak itiraz davaları ile şehrin plansız kalması sonucunu doğuracaktır." ifadesini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi - Son Dakika
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