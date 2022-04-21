AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Eskişehirspor'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir spor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Çalışkan, ziyarette yaptığı konuşmada, 21 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere kente geldiğini hatırlattı.

Kasapoğlu'nu ziyaretlerinde Eskişehir'e yapılacak spor yatırımları ile ilgili bilgiler verdiklerini aktaran Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, geçmişte kendisini ziyaret etmemiz ve şehrimize ilişkin yatırımlara dönük taleplerimizi iletmiştik. Projelerin gerçekleştirilmesi anlamında Eskişehir'e duymuş olduğu muhabbeti sahaya yansıtmak adına daha önce yapmış oldukları özellikle dünya standartlarında olimpik bir yüzme havuzunun açılışını yapmak için gelecekti. Ancak, Ramazan ayı nedeniyle bakanlarımız hızlı bir şekilde şehirlerimizi geziyorlar. Yarın da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Eskişehir'e gelecek. Bakanımızla günün tamamında bir dizi programlar olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de benzer tarzda hem il teşkilatımızla danışma toplantısı yapmak adına davetimiz söz konusuydu fakat sayın Bakanla bir türlü tarihi denk getiremedik. Biz halen bakan Kasapoğlu ile Eskişehir programını gerçekleştirmedik. Bakanımız, Eskişehir'e gün boyu sürecek olan etkinlikler için gelecek."

Eskişehir'e bugüne değin birçok spor yatırımının yapıldığını belirten Çalışkan, " Eskişehirspor'a yapmış olduğumuz stadyum, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı önderliğinde Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan bir stadyum... Milletvekilimiz Avcı'ya minnetlerimizi iletiyorum. Eski stadın yerine yapılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi... Yapımı tamamlanan yüzme havuzu kente çok büyük değer katacak." ifadelerini kullandı.

Köklü bir geçmişe sahip Eskişehirspor'un bugün hiç istemedikleri bir noktada bulunduğunu aktaran Çalışkan, Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmenin herkesin sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek ise Çalışkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spor Toto Teşkilatındaki Eskişehirspor'un alacağının tahsili konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.