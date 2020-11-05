AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan ziyaret - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışkan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Eskişehir'e ilişkin talep ve önerileri iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Bakan Dönmez ile dağıtım hattına uzaklık ve coğrafi koşullar gibi sebeplerle doğal gaz olmayan dış ilçelere, belli koşullar altında sıkılaştırılmış gaz veya sıvılaştırılmış gaz yöntemiyle doğal gaz konforunun ulaştırılabileceğini konuştuklarını kaydetti.

Çalışkan, hemşehrilerinin yararına olacak, yaşam standartlarını yükseltecek her proje için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, Bakan Dönmez'in kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.