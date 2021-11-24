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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

24.11.2021 17:49
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Çalışkan ve beraberindeki İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Sedef Özgüneş, Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Programdaki konuşmasında, ülkesi, vatanı ve bayrağı için büyük fedakarlıklara imza atmış tecrübe dolu öğretmenlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar çeşitli övgü dolu sözleri duymuşsunuzdur. Bütün güzel sözleri, övgüleri hak ediyorsunuz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizi yetiştirmek için gecesine gündüzüne katarak çalışan, milli ve manevi değerlerimizin teminatı olan öğretmenlerimizin hakları ödenmez. Özellikle içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde, gençlerimizin eğitim öğretimden uzak kalmamaları için öğretmenlerimizin gösterdiği çaba ve fedakarlık hepimizin malumudur. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."???????

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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