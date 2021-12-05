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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti

05.12.2021 14:54
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sarıcakaya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sarıcakaya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çalışkan, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğini belirten Çalışkan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, necip milletimizin sabır ve dayanışmasıyla bu zor günleri de Allah'ın izniyle atlatacağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. 'Devlet, millet içindir' anlayışıyla, vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin yanında olmayı sürdürecek, destek vermeye devam edeceğiz. 20 senedir yaptığımız hizmetler yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Çalışkan, hizmetlerin durmaksızın sürdüğünü vurguladı.

Sarıcakaya'da devam eden çalışmalara değinen Çalışkan, "Cumhurbaşkanı'mızın 23 Ekim'deki Eskişehir ziyaretinde belirttiği gibi Eskişehir'i Sarıcakaya'ya bağlayan yaklaşık 42 kilometrelik yol, 14 kilometresi bölünmüş yol, 28 kilometresi ise tek yön olacak şekilde Allah'ın izniyle inşallah 3 yıla kadar tamamlanacak. İlçemize doğal gaz bağlanması, bu kış Sarıcakaya'nın yüzünü başka güldürüyor. Ayrıca TOKİ konutları da ilçeye değer katıp geliştirecek. Hizmetlerimiz say say bitmiyor. Laf yapmıyoruz icraat yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin İğdir Mahalle Başkanı Muharrem Özbal'ın evine de misafir olan Çalışkan, 2023 hedefleri doğrultusunda kapı, kapı dolaşacaklarını aktararak, "Kıymetli teşkilatımızla ve değerli dava arkadaşlarımızla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Davamız bir, hedefimiz 2023." açıklamasını yaptı.

Çalışkan'a ziyaretlerinde, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Er ve teşkilat mensupları eşlik etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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