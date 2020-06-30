AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan Seyitgazi'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi ilçesini ziyaret ettiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada vatandaşlarla sohbet eden Çalışkan'ın, esnaf ziyaretlerinde bulunarak ilçe pazarını gezdiği kaydedildi.

Açıklamada, gittiği her ortamda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan Çalışkan, ziyaretlerini, AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekai Tunç ve ilçe teşkilat mensupları ile Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden birlikte gerçekleştirdi.

Çalışkan'ın ziyarette, talep ve önerilere dair vatandaşlarla sohbette bulunduğu ifade edilerek şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Seyitgazi ilçemizde 51 mahallenin 42'sinde kanalizasyon yok. Su şebekeleri de eskimiş durumda ve yenilenmesi gerekiyor. Diğer ilçelerimizde karşılaştığımız sorunlar Seyitgazi ilçemizde de görülmektedir. Bütçe fazlasını Büyükşehir Belediyesi'ne aktaran ESKİ hiç olmazsa ilçe merkezindeki eskimiş hattı yeni asbestli borularla acilen yenilemelidir. Ayrıca ilçemizde geçim kaynağı olarak hayvancılık sektörü önemli ayaklardan biri ve hayvan sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla ilçede mezbaha olmaması büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. büyükşehir belediyesi belirttiğimiz sorunları ivedi bir şekilde giderip bu konulara duyarsız kalmamalıdır."