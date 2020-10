AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çalışkan'ın, Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelerek Eskişehir'e ilişkin istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

İl Başkanı Çalışkan, yaptığı değerlendirmede:

"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek şehrimize ilişkin taleplerimizi ilettik. Bakanımız ile tamamlanmak üzere olan Yenikent yüzme havuzuna dair bilgi alışverişinde bulunduk. Sarıcakaya ilçemizde bulunan sporcu eğitim merkezi ile Mihalgazi ilçemizde bulunan gençlik kampının durumunu ileterek ilgili projelerin bir an önce faaliyete geçirilmesi hususundaki taleplerimizi sunduk. Ayrıca Beylikova ilçemizde yapımı devam eden sentetik çim sahanın bir an önce tamamlanması ve yine Sivrihisar ilçemizde ihtiyaç olan sentetik çim saha konusundaki görüş ve taleplerimizi ilettik. Bakanımıza misafirperverlikleri, bizlere gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ederim. Şehrimizin yararına dair her talebi ilgili kurumlara iletmeye devam edecek, hükümetimiz nezdinde şehrimizdeki projelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.