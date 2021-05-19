AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan Açıklaması

19.05.2021 16:32
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan Açıklaması, System.String[]

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana sıkıntı yaşayan kesimlere 661 milyar liralık kaynak sunduğunu ve sunmaya da devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana sıkıntı yaşayan kesimlere 661 milyar liralık kaynak sunduğunu ve sunmaya da devam ettiğini bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılı mart ayından bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürdüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son olarak esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdelerin verdiğini anımsatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynak sundu ve sunmaya da devam ediyor. Hükümetimizin esnafa verdiği destekten 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Bu bağlamda, düğün salonu, kahvehane, kantin ve internet kafe gibi işletmelere 5 bin liralık hibe desteği verilecek. Tamirat kaporta işleriyle uğraşanlar, hırdavatçılar, müzisyenler, oyuncak ve kozmetik sektörü, çilingirler, ayakkabıcılar, tuhafiyeciler, tekstilciler, lokantalar terziler, berberler ve pazarcılara 3 bin lira destek verilecek. Bunların yanı sıra devletimiz 26 milyon liralık alacağından vazgeçerek pek çok sektöre destek oldu. Eskişehir'de de son açıklanan hibe desteğinden yararlanacak esnafımızın sayısı ise 15 bin kişiyi aştı. İnşallah el birliğiyle bu zorlu süreci en az hasarla atlatacağız."

Eskişehir, AK Parti, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan Açıklaması - Son Dakika


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