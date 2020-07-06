AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan mahalle ziyareti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan mahalle ziyareti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, 71 Evler Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, 71 Evler Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ettiği bildirildi.

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Partinin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan ile AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, trafik kazasında yaşamını yitiren Mikail Eymen Uzer'in ailesine ve evlerinde çıkan aileye de ziyarette bulunduklarını belirtti.

Mahalle Muhtarı, gençler ve esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını aktaran Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 71 Evler Mahallesi'nde gençlere halı saha yaptırma sözü verdiğini hatırlattı.

Acar, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki gençlerimize verilen sözler bile ne yazık ki söylemden öteye gidememektedir. Bunun yanı sıra çocuklarımızın eğlence alanı olan park ve bahçelerin düzensiz, hijyenden uzak ve güvenlik düzeyinin de düşük olması bizleri yine aynı şekilde tedirgin eden bir diğer konudur. Kafkas Caddesi başta olmak üzere mahalle içerindeki işlek caddelerde yaşanan onca olumsuzluğa rağmen hala daha Odunpazarı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortak bir çalışma alanında buluşamadığı için trafik sorunu ne yazık ki çözüme kavuşamıyor."

Odunpazarı, Eskişehir, Ali Acar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan mahalle ziyareti - Son Dakika
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