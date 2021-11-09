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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan Büyükşehir Belediye Meclisine Lütfü Türkkan tepkisi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan Büyükşehir Belediye Meclisine Lütfü Türkkan tepkisi

09.11.2021 15:22
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan Büyükşehir Belediye Meclisine Lütfü Türkkan tepkisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, şehit yakınına küfür ettiği için büyük tepki toplayan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Eskişehir Büyükşehir Meclisi'nde kınama önerisinin oy çoğunluğuyla reddedilmesine sert tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, şehit yakınına küfür ettiği için büyük tepki toplayan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Eskişehir Büyükşehir Meclisi'nde kınama önerisinin oy çoğunluğuyla reddedilmesine sert tepki gösterdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine millet ittifakı diyenlerden millet adına aynı hassasiyeti beklediklerini, AK Parti ve MHP Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin, şehit ailesini hep birlikte kınayalım teklifini CHP'li belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin çoğunluk oyu ile reddedildiğini kaydetti.

Çalışkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti ve CHP ittifak ortağı iki parti. Biz buna rağmen şehit ailesine dil uzatmanın, böylesi sözler söylemenin kendileri tarafından da kınanacağını düşündük. Grup başkan vekilimiz ortak kınama bildirelim teklifinde bulundu. Bu teklif CHP'li belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin oy çoğunluğu sebebi ile reddedildi. Böyle bir sözü kınamak için 'insan' olmak yeter. Ayrıca bir görevlendirmeye gerek duyulmaz. CHP'li belediye başkanınca bu bizim görevimiz değil denmesi artık sözün bittiği yerdir. Biz bazı değerlerin milletimizin ortak değerleri olduğunu, her türlü ideolojiden ari olarak korunması gerektiğine inandık. Ailenin hele bir de şehit ailesi ise dokunulmaz olduğuna inandık. Şehit ailesine dil uzatan İYİ Partili milletvekili en ağır kınamayı sonuna kadar hak ediyor. Bu kınamaya katılmaktan dahi imtina edilmesi bizim için sözün bittiği yerdir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Türkkan, Eskişehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan Büyükşehir Belediye Meclisine Lütfü Türkkan tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan Büyükşehir Belediye Meclisine Lütfü Türkkan tepkisi - Son Dakika
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