AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, genç esnafla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, genç esnafla buluştu

05.10.2022 13:58
AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, genç esnafla buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Genç Esnaf Buluşmaları" programı kapsamında girişimci gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Genç Esnaf Buluşmaları" programı kapsamında girişimci gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa; İl Başkanı Zihni Çalışkan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük, Gençlik Kolları MKYK üyesi Osman Nuri Anbarkaya, Gençlik Kolları MKYK üyesi Derya Çıraklı, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ve çok sayıda genç esnaf katıldı.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çalışkan, "Eskişehir'imize işletmeleri ile hizmet üreten genç esnafımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Genç kardeşlerimizin talep ve önerilerini ilk ağızdan dinliyor, neyi daha iyi yapabilirizi sohbet ediyoruz. Gençlerimiz teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve dijitalleşme noktasında her fırsatı değerlendiriyorlar. Maşallah diyelim lakin gençlerimiz algı oyunlarına karşı daha dikkatli olmalı, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona kapılmadan ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam etmeliler." dedi.

Hükümetin daima gençlerin yanında ve gençlerimize yol haritası olacak projeler üretmek için durmaksızın çaba sarf ettiğini ifade eden Çalışkan sözlerini şöyle noktaladı:

"KOSGEB vasıtasıyla, her yıl ihtiyaca ve gelen taleplere göre iş kuracak gençlerimize hibe ve faizsiz kredi destekleri sürüyor. Ufku açık gençlerimizi gördükçe ülkemizin geleceğinden çok daha emin oluyoruz. Programa katılımlarından dolayı genç esnafımıza teşekkür ediyorum." ???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, genç esnafla buluştu - Son Dakika

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