AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan su zammını eleştirdi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından alınan şebeke suyuna zam kararını eleştirdi.

Çalışkan, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'da Eskişehir teşkilatının gerçekleştirdiği kampın verimli geçtiğini kaydetti.

Kentin en önemli gündem maddelerinden birinin şebeke suyuna yapılan yüzde 63'lük zam olduğunun altını çizen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Su zammına ilişkin dava açtık. Yürütmeyi durdurma kararı alınabileceğini değerlediriyoruz. Çünkü çok yüksek bir zam yapıldı. Halkın kamuoyuna yansıyan taleplerine rağmen 'ben yaptım, oldu' düşüncesiyle yapılan bu zammı konuşmaya devam edeceğiz. Yapılan yüzde 63'lük zamla sosyal demokrat belediyenin, sosyal anlamda halka yaşattığı zulmü hep anlatacağız. Yüzde 63'lük zam fahiştir."

"Hani sosyal belediyecilik?"

Çalışkan, Büyükşehir Belediyesinin meclis çoğunluğunu elde etmesinin ardından belediye arsalarının ticaret alanına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Belediyelerin vatandaşların ihtiyaçlarını ıskaladığını anlatan Çalışkan, şunları söyledi:

"Sadece seçim kazanma odaklı yaptıkları faaliyetlerin sonucunda bütçelerimizin geldiği nokta çok açık. Belediyelerimizin durumu vahim. Halka hizmet vermeyi hedefledikleri sosyal donatı alanlarını, belediye hizmet alanları ile kıyıdaki, köşedeki, ücra yerlerdeki belediye hizmet alanlarıyla konut alanlarını değiştirdiler. Daha sonra söz konusu konut alanlarını ticaret alanlarına çevirdiler. Belediyemizin halka sunucağı spor kompleksi, muhtarlık binası, konferans salonu ya da yüzme alanı birden belediyenin parayla satış yaparak kazanca dönüştüreceği kazanç alanlarına dönüştü. O da yetmedi bunların bir kısmı da daha yüksek kazanç elde edebilecekleri akaryakıt istasyonlarına çevirdiler. Hani sosyal belediyecilik?"