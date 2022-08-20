Eskişehir'de tarımsal destek ödemeleri başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de tarımsal destek ödemeleri başladı

20.08.2022 13:40
Eskişehir'de tarımsal destek ödemeleri başladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eskişehir'deki çiftçilere 3 milyon 291 bin liralık tarım destek ödemelerinin yapılmasına başlandığını duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eskişehir'deki çiftçilere 3 milyon 291 bin liralık tarım destek ödemelerinin yapılmasına başlandığını duyurdu.

Çalışkan, yazılı açıklamasında, devletin her zaman üreten ve emek sarf eden üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Üreticilere destek olmaya devam ettiklerini belirten Çalışkan, şu bilgileri paylaştı:

"Eskişehir'de çiftçi kardeşlerimize 3 milyon 291 bin liralık tarımsal destek ödemeleri 19 Ağustos itibarıyla ödenmeye başlandı. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine-Ekipman Desteği kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce kontroller tamamlandı ve 63 tarımsal makinenin yüzde 50'si hibe olmak üzere 63 çiftçimize 2 milyon 875 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında bir üreticimize 395 bin 906 lira ve Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemesi kapsamında ise 3 çiftçimize 20 bin 150 lira destekleme ödemeleri hesaplarına aktarılmaya başlandı. Hayırlı ve bereketli olsun."

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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