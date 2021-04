AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Ünalır kadın ve çocukların insanlığa emanet olduğunu bildirdi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, emniyet mensuplarının sunumlarıyla gerçekleşen programa katılarak, kadına şiddete yönelik ve uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Ünalır, KADES uygulamasının İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddete karşı yapıldığını anımsattı.

KADES'in kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulduğunu belirten Ünalır, şunları kaydetti:

"KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. Ayrıca UYUMA programı da teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek amacıyla kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Milletimizin ve şehrimizin her ferdi bizler için ayrı önem taşımaktadır. Devletimiz vatandaşlarımızın her daim yanındadır. Kadınlar ve çocuklar, insanlığa emanettir."