AK Parti Eskişehir İl Mali ve İdari İşler Başkanı Lortoğlu'ndan açıklama - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Mali ve İdari İşler Başkanı Mehmet Lortoğlu, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamına girmeyen borçların 6183 sayılı kanun kapsamında yapılandırılabileceğini bildirdi.

Lortoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vadesi 31 Ağustos 2020 ve bu tarihten önce olduğu halde bu kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihine kadar ödenmemiş, 289 milyar lirai vergi, 165 milyar lirası SGK ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere kamuya olan toplam 500 milyar lira civarındaki borcun yapılandırılması için "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun" ile ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayınlandığını, bu kanunun diğer yapılandırma kanunları gibi, matrah artırımı, kasa affı, stok affı içermediğini, SSK ile ilgili yeni teşvikler getirdiğine değindi.

Lortoğlu, SSK'nın teşvik sürelerinin 31 Aralık'ta biteceğini belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yürürlükteki o teşviklerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına 31 Aralık 2023'e kadar Cumhurbaşkanımıza bu ve benzeri teşvikleri uzatabilme yetkisi verildi. Pandeminin ikinci yükseliş döneminde kapatılan iş yerlerine tekrar kısa çalışma ödeneğine müracaat etmelerinin önü açıldı. Şu anda kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Aralık 2020'ye, işten çıkış kısıtlaması ve ücretsiz izin uygulaması 17 Ocak 2021'e, 7252 sayılı normalleşme desteği 30 Haziran 2021'e, 6111 ve 7103 sayılı istihdam teşvikleri 31 Aralık 2022'e kadar uzatıldı."

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve zammı uygulanmayacağını kaydeden Lortoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğin haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta prim teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksit ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. İhale ve İnşaat işyerlerine borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir."