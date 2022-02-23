AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı

23.02.2022 23:07
AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı

AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Biçerer, kendi işlettiği kafede silahlı saldırıya uğradı.

AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Biçerer, kendi işlettiği kafede silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bir kafede meydana geldi. Kendi işlettiği kafede bulunan Şahin Biçerer ile hesabı ödemek istemeyen müşteri arasında tartışma çıktı. Şahıs, tartışma sonucu silahla Biçerer'i bacağından vurdu. Hafif şekilde yaralanan Biçerer, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Biçerer'in hastanede tedavisi devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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