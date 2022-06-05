AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan çiftçilere destek açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan çiftçilere destek açıklaması

05.06.2022 16:21
AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan çiftçilere destek açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, çiftçilere yönelik destekler hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, çiftçilere yönelik destekler hakkında açıklama yaptı.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan, Eskişehir'de 2021 üretim yılı 3. ödemeye ait hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği icmallerinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında 5 gün süreyle mahallerde askıya çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin Kurban Bayramı öncesi yapılacağı açıklandı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Günay, "Dün itibariyle ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eskişehir'de 2 bin 631 çiftçiyi kapsayan 8 milyon 292 bin 996,59 liralık destek ödemesi başladı. Destek çiftçilerimizin direkt olarak hesaplarına yatacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçilerimiz için Kurban Bayramı öncesinde hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği 3. kısım ödemesi inşallah çiftçilerimizin elini rahatlatacak. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan çiftçilere destek açıklaması - Son Dakika

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