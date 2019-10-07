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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Eskişehir'imizin ilçeleri turizm açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Açıklaması, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Eskişehir'imizin ilçeleri turizm açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Her ilçemizde kültür ve tarih anlamında çok önemli varlıklar var. Bunun yanında sağlık ve termal turizmi, spor, jeo-turizm, kongre turizmi gibi alternatif turizm potansiyelimiz var. Artık bu potansiyeli ortaya çıkarma vaktimiz geldi." ifadelerini kullandı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin turizm potansiyeline yönelik üniversitelerle çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Turizm yatırımcılarına, ilgili bakanlıklara sunabilecekleri bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlamaları gerektiğine değinen Günay, bunları yatırımcılarla paylaşarak Eskişehir ve ilçelerine yapılacak yatırımların nasıl geri dönüşlerinin olacağını nesnel araştırmalar ile ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Yatırımcılara seslenen Günay, şunları kaydetti:

"Eskişehir'imizin ilçeleri turizm açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Her ilçemizde kültür ve tarih anlamında çok önemli varlıklar var. Bunun yanında sağlık ve termal turizmi, spor, jeo-turizm, kongre turizmi gibi alternatif turizm potansiyelimiz var. Artık bu potansiyeli ortaya çıkarma vaktimiz geldi. Eskişehir turizm açısından açığa çıkmamış her tür potansiyele sahip. Her ilçemizde kültürümüzle, etnik kökenimiz, tarihimiz ve doğal güzelliklerimiz ile büyük bir fark ortaya koyuyoruz. EİYAP Projesi'nin ikinci fazı olan 'Köy Köy Eskişehir Projemiz" kapsamında ben bu alanları bir bir geziyor, şahsen deneyimliyorum. Bir ilçemize gidiyorsunuz, 8 bin yıl öncenin ticari faaliyetlerini gözler önüne seren arkeolojik buluntular ile karşılaşıyorsunuz. Başka bir ilçemizde yüzlerce yıldır süre gelen ve buraya özgü dokuma teknikleri var. Bir ilçemizde değerli taşlar ve bunların işlenmesi ile alakalı çalışmalar var. Tarihin en önemli uygarlıklarından Friglerin ana yerleşim yeri bir ilçemizde yer alıyor. Hava sporlarından dağcılık ve tatlı su dalışına kadar dünyada sayılı merkezlerimiz var. Harekete geçmeliyiz, ancak hep birlikte el ele hareket edersek bunu başarabiliriz."

Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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