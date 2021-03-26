AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti

26.03.2021 15:29
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay beraberindeki Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile birlikte bakan Dönmez'i ziyaret ettiği, ilçenin sorunları hakkında bilgi verildiği bildirildi.

Günay, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede:

"Dış ilçelerimizin en büyük sorunlarından biri köy yollarının bozuk olması, diğeri de kilitli parke taşı ihtiyacı. Bu sorunlara yerel çözümler üretmek adına Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın tarafıma ilettiği ilçemizdeki üretim projesini hayata geçirmek üzere bakan Dönmez'e projeyi anlattık. Bu proje ile Çifteler Belediyesinin asfalt üretim tesislerinde üretim yapılması, ihtiyacı olan ilçelerimizin merkez ve köylerinin yollarının yapılması hedeflenmektedir. Enerji bakanımızın da desteklediği proje için hibe malzeme desteği talebimiz olumlu karşılandı. Ayrıca kurulacak olan kilit parke taşı tesislerin de üretilen kaldırım taşları da yine hem Çifteler ilçemiz hem de ihtiyacı olan belediyelerimize dağıtılacak."

Günay, yaptıkları ilçe ve köy ziyaretlerinde vatandaşların bu konuda büyükşehir belediyesi sorumluluk alanında olan noktalardaki mağduriyetlerini sıkça dile getirdiklerini belirterek:

"Bu projeyle Cumhur İttifakı ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan ancak Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli ilgiyi göstererek hizmet götürmediği noktalarda vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek ve bu noktalara hizmet götürülecek. Yani bu proje sayesinde büyükşehir belediyesinin yapmadığı bazı işlere de çözüm üretmiş olacağız. Enerji Bakanımız Dönmez'e verdiği destek, belediye başkanımız Bıyık'a üretim bazlı yaklaşımı için teşekkür ederim."

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti - Son Dakika


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