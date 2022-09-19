AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret etti

19.09.2022 16:55
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Günay'ın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret ettiği kaydedildi.

Günay, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede şunlara yer verildi:

"Çocuk Adalet Merkezi uygulaması ile çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, cumhuriyet başsavcılığı çocuk bürosu ve adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin bir arada yapılandırılması suretiyle çocuklara yönelik tüm adli işlemlerin bu merkezde çocuk dostu usuller uygulanarak yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk Adalet Merkezi'nde ayrıca çocuk polisi, adli tıp uzmanı, aile ve sosyal hizmetler görevlisinin yanı sıra baroya, hukuk kliniği uygulaması için hukuk fakültesine ve psiko-sosyal destek kliniği uygulaması için de psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet gibi bölümlere yer ayrılması sağlanarak paydaş kurumların çocuklara bütüncül hizmet sunumu hedeflenmektedir."

Milletvekili Günay, açıklamasında, "Çocuklara yönelik adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yürütülecek. Çocuklara yönelik adli işlemler çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek. Adli süreç boyunca adli destek görevlisinden etkin şekilde yararlanabilme imkanı sağlanacak. Çocuklar adli sürecin yıpratıcı etkisinden korunmuş olacaklar. Adli birimlerin yanı sıra diğer paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri de söz konusu merkezde yer alacağından çocuk koruma sisteminin daha etkin ve bütüncül şekilde işlemesi sağlanarak çocuğun üstün yararı korunmuş olacak. Ben, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcımız Ali Yeldan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çocuk Adalet Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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