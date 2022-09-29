Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir de hazır bulundu. Günay, ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Özcan'a yeni görevinin hayırlı olması diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret - Son Dakika

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