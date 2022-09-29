AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret

29.09.2022 09:08
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, göreve yeni atanan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'a ziyarette bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, göreve yeni atanan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'a ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir de hazır bulundu. Günay, ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Özcan'a yeni görevinin hayırlı olması diledi.

Günay ve Özcan, ziyarette fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:59 Adana'da aşk vaadine kanan adam, hem dövüldü hem gaspedildi!
09:54 MİT'ten Suriye'ye başarılı operasyon! 3 PKK'lı terörist yakalandı
09:47 Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir
09:40 "Gangsta's Paradise" şarkısıyla büyük üne kavuşan rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti
09:27 Nikah masasına oturan oyuncu Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum geldi: Çok güzelsiniz, mutluluklar
09:10 Azra'nın cesedini 13 parçaya ayıran ve ömür boyu hapse çarptırılan katil, cezaevinde intihar etti
09:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'da arsa projesi sözleri: Kampanyada rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz
08:53 ABD Başkanı Biden'ın hayatını kaybeden politikacıyı sahneye davet etmesi tepki çekti: Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf
08:50 Survivor All Star'da aşk yaşayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti nişanlandı
08:20 Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisin telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 10:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement