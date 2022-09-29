AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ESTÜ Rektörü Özcan'a ziyaret
29.09.2022 09:08
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, göreve yeni atanan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'a ziyarette bulundu.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, göreve yeni atanan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'a ziyarette bulundu.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir de hazır bulundu. Günay, ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Özcan'a yeni görevinin hayırlı olması diledi.
Günay ve Özcan, ziyarette fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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