AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesinde düzenlenen festivale katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesinde düzenlenen kavun, ceviz ve üzüm festivaline katıldı.

Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'un yerel seçimlerde vaat ettiği 41 projenin hayata geçirdiğini belirtildi.

Açıklamada Günay'ın ziyarete ilişkin şu değerlendirmesine yer verildi:

"AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın kalesi Günyüzü'ne Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, en içten muhabbetle sizleri kucaklıyor. Milletvekilimiz Nabi Avcı'nın da iyi dileklerini ve selamlarını iletiyorum. 2019 yılında Günyüzü'ne miting için geldiğimizde yine bu meydanda belediye başkanımız Menderes Durgut, 41 projesinden bahsetmişti. O 41 projeye 41 kere maşallah demiştik. Belediye başkanımız bütün bu projeleri hayata geçirdi, kendisine hemşerilerim adına teşekkür ederim. O projelerden biri bu meydan projesi, arkamızdaki yine birlikte açtığımız Millet Bahçesi. Hepsi Günyüzülü hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, refah düzeylerini artırmak için. Şimdi yeni proje ve yatırımlar gündemde. 13 yıl aradan sonra gerçekleşen festivalin beşincisi için buradayız. Pandemiden sonra bu festivallerin, bu buluşmaların değerini öğrendik. Her yıl sağlıkla tekrarlanmasını diliyorum. Önümüzde 2023 seçimleri var. Vatan ve bayrak sevgisi olan herkesin sağduyulu karar vereceğine inanıyorum. Günyüzü her zaman bizlere destek verdi biz de bugün Cumhur İttifakı olarak Günyüzü'nün yanındayız."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesine yeni atanan kaymakam Gökhan Arslan ile Menderes Durgut'u da ziyaret ettiği kaydedildi.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Emine Nur Günay şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toprak Mahsullari Ofisi alımı primi desteği kapsamında Eskişehirli çiftçimize son iki haftada toplamda 92 milyon 222 bin 583 lira destek verildi. Bugün Türkiye genelinde çiftçilerimize 709 milyon 78 bin 736 lira destekleme ödemesi yapılıyor. Eskişehir yaklaşık 7'de 1 oranında çok büyük bir pay aldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ve kurumlarımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ederim. Günyüzü'ne 2023 yılında doğal gaz gelmiş olacak inşallah. 2022 yılında ilk kazma vurulacak ve altyapı çalışmalarına başlanacak. Yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmine sahip Gökpınar Barajı 60 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor. Gökpınar Barajı, Günyüzü Yaralı Sulaması Hoyhoy Tesisi ve Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması-Yaralı Pompaj Sulaması 2. Kısım ile Günyüzü'nün tarımsal sulama sorununu büyük ölçüde çözdük. Sıra merkeze geldi. Günyüzü Merkez Barajları Su Basması Projesi tamamlandı. Tarımsal sulama için daha rahat ve daha verimli bir dönem başlıyor."

Milletvekili Günay'ın ziyaretine Belediye Başkanı Menderes Durgut, AK Parti İl Başkanlığı Dış İlçeler Koordinatörü Ahmet Akpınar, Murat Gürbüzer ve Ergin Gül, Günyüzü İlçe Başkanı Mustafa Çınar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Oruç ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kazım Hisar eşlik etti.