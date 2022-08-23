Eskişehir'in ilçelerinde de sürücü belgesi ve pasaport işlemleri yapılabilecek - Son Dakika
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Eskişehir'in ilçelerinde de sürücü belgesi ve pasaport işlemleri yapılabilecek

23.08.2022 13:58
Eskişehir'in ilçelerinde de sürücü belgesi ve pasaport işlemleri yapılabilecek

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sürücü belgesi ve pasaport ile alakalı işlemlere ilişkin yeni gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sürücü belgesi ve pasaport ile alakalı işlemlere ilişkin yeni gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'den itibaren Mihalgazi, Mihalıççık, Han, Sarıcakaya, Günyüzü, İnönü, Alpu, Mahmudiye ilçelerinde de sürücü belgesi ve pasaport başvurusu ya da değişimi işlemleri yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Belirtilen ilçe nüfus müdürlüklerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı işlemlerinin yapıldığını belirten Günay, "Ancak ilçe sakinlerimiz sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini gerçekleştiremiyorlardı. Artık bu işlemleri de kolayca gerçekleştirebilecekler. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın bir önemli şartı da hizmeti kırsala götürmektir. Bu konuda emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'in ilçelerinde de sürücü belgesi ve pasaport işlemleri yapılabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'in ilçelerinde de sürücü belgesi ve pasaport işlemleri yapılabilecek - Son Dakika
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