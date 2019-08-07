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AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Kadın cinayeti veya kadına karşı şiddet haberleri güncel haberler içinde yer alıyor ama bu toplumsal sorun giderek büyüyor.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay Açıklaması, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Kadın cinayeti veya kadına karşı şiddet haberleri güncel haberler içinde yer alıyor ama bu toplumsal sorun giderek büyüyor. Bu canilerin gerekli cezayı alması gerekiyor. Burada insan hayatından bahsediyoruz. Allah'ın verdiği hayatı almaya kimsenin hakkı yok. Adalete güveniyoruz. Bu caniler hak ettikleri cezayı alacak." ifadelerini kullandı.
Günay, Eskişehir'de bir kadının öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 6 ayında Türkiye'de 214 kadının öldürüldüğünü belirtti.
Cinayetlerin temelinde s¸iddet ve saldırganlık egˆilimlerinin etkisinin olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:
"Yapılan akademik çalışmalarda Tu¨rkiye'de son 10 yılda is¸lenen kadın cinayetlerinin en yaygın nedeni tartıs¸ma. İkinci olarak boşanma ve ayrılma talebi yer alıyor. Bu psikolojik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hasta ruhlu erkek, ku¨ltu¨r ve biyolojik yapısı aracılıgˆı ile kadın u¨zerinde hakları oldugˆunu du¨s¸u¨nmekte ve kadının hayatına istediği gibi hükmedeceğine inanmakta, zamanla da o¨ldu¨ru¨cu¨ egˆilimlere yönelmektedir. Bilinenin aksine ekonomik nedenler kadın cinayetlerinin niceligˆi bakımından son sıralarda yer almaktadır. Nedeni ne olursa olsun başka bir insanın hayatına kast, kabul edilmez. Kadın cinayeti veya kadına karşı şiddet haberleri güncel haberler içinde yer alıyor ama bu toplumsal sorun giderek büyüyor. Bu canilerin gerekli cezayı alması gerekiyor. Burada insan hayatından bahsediyoruz. Allah'ın verdiği hayatı almaya kimsenin hakkı yok. Adalete güveniyoruz. Bu caniler hak ettikleri cezayı alacak."
Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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