AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan Mihalıççık Güreş Göleti açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesi için tarımsal sulama konusunda atılan adımları kamuoyu ile paylaştı.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, Mihalıççık Güreş Göleti ile ilgili su tutulmaya başlanmasının müjdesini verdiği hatırlatıldı.

Yıldız'ı ziyaret ederek, ilçedeki DSİ ile ilgili konular hakkında bölge halkının taleplerini ilettiğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Mihalıççık Güreş Göleti, 2020 yılı sonuna yaklaştığımız bugünlerde tamamlandı. Güreş Göleti 530 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olup, gölette depolanacak su ile bin 110 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yapılacak sulu tarım ile 2020 birim fiyatları göz önüne alındığında milli ekonomiye yıllık 1 milyon 842 bin 600 lira gelir artışı sağlanması hedeflemektedir. Mihalıççık Güreş Göleti için yapılan toplam yatırım maliyeti 11 milyon 400 bin liradır. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."