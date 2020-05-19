AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan 19 Mayıs mesajı, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında bugün Türk tarihinde önemli bir günün kutlandığını belirtti.

Türk milletinin ulus olma yolundaki kaderinin değişmesinin, bağımsızlığın ve Atatürk'ün doğum gününün kutlandığını ifade eden Günay, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk, bu özel ve anlamlı günü Türk gençliğine armağan ederek gençlere ne kadar güvendiğini göstermiştir. Türk gençliği de her zaman onun izinde ülkesine sahip çıkmıştır. Bu yıl evlerimizdeyiz. O özel kutlamaları yapamayacağız. Ancak şunu biliyoruz ki 83 milyon 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle yad ediyor, daha nice 19 Mayıslara hep birlikte, sağlıkla erişmeyi diliyorum."

Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, 19 Mayıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:30 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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