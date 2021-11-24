AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Milletvekili Günay, mesajında, kendine ve çevresine karşı saygısı olmayan, özgüvenden yoksun bireylerin karşısındaki muhatap ile iletişim kurmak yerine şiddete başvurabildiklerini belirterek, şiddetin, genellikle toplumda kırılgan ve güçsüz bireylere, varlıklara karşı gerçekleştirilen insanlık dışı bir davranış olduğunu bildirdi.

Bu bağlamda şiddete maruz kalan kitlenin ise daha çok kadın, çocuk, yaşlı, hayvanlardan oluştuğunun görüldüğünü ifade eden Günay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sadece kadın değil canlıya yapılan şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum.Şiddet konusu hem kamu otoritesinin hem de sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın gündeminde yoğun olarak yer almasına rağmen, üstesinden gelinmiş sorun değildir. Bugün yazılı ve görsel medyada her gün bir kadına şiddet vakası ile karşı karşıya gelmekteyiz. Aile içi şiddeti artıran psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenler mevcuttur ancak hiçbiri mazeret olarak kabul edilmez. Sadece şiddet ile mücadelede bu bileşenlere odaklanıp, bu bileşenlere ilişkin politikalar üreterek sorunları çözümleyebileceğimizi unutmamalıyız."

Milletvekili Günay, geçtiğimiz günlerde samuray kılıcı ile öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz için yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Acımız ve kaybımız tarifsiz ve büyük. Bu vahşeti tarif edecek kelimemiz yok. Tarif etsek dahi bu bir çözüm yolu değil. Çözümü tam olarak eğitim. Tüm canlılara karşı şiddetin önlenmesi ancak erken yaşlarda eğitim ile başlar. Zamanla toplumsal zihniyet değişimine evrilir ve sorunları şiddetle değil, iletişim ve uzlaşma ile çözme becerilerine dönüşür. Günümüzde kadınlar, bulunduğu topluma katkı sağlayan bir vatandaş, iyi bir eş, yüce gönüllü bir anne, azimli bir çalışan, başarılı bir yönetici ve daha niceleri olmak için her gün başarı dolu adımlar atıyor. Geçmişten günümüze kadın-erkek fırsat eşitliği üzerine kat edilen yollar ile tam anlamıyla modern bir Türk toplumundan, her anlamda eşit bireylerden gururla bahsedebilmeliyiz.

Fakat bu gurura leke süren, kadına yönelik fiziksel veya psikolojik fark etmeksizin işlenen her türlü şiddet insan haklarının kuşkusuz en derin ihlallerinden biridir. ve hiçbir şart ve koşul altında kabul görmeyecektir. İşte bu noktada bizlere düşen, sesini duyuramayan kadınlarımıza ses olabilmektir. Bu uğurda fark yaratacak nokta ise, popülist söylemlerle yetinmek yerine problemlere ve bu problemler sonucu ortaya çıkan durumlara karşı etkili çözümler ortaya koymaktır. Son yıllarda, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar hem kadına şiddetin önlenmesi hem de şiddete maruz kalmış kadınlarımızın mağduriyetinin giderilmesi açısından büyük önem arz etmektedir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın kadına şiddet konusunda önlemler aldığını belirterek:

"Devletin her kademesinde yer alan paydaşlar elini taşı altına koyarak bu sorunun çözümlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'de herhangi bir tedbir kararı bulunmadan gerçekleşen kadın cinayeti sayısının 2020'de 235, 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 85 olduğunu bildirildi. Tedbir kararı bulunmasına rağmen cinayete maruz kalan kadın sayısının 2020 yılında 32, 2021 Nisan itibarıyla 10 olduğunu biliyoruz. Bizim için bir can önemli, çok değerli. Bu sorunu kökünden çözmek için tüm paydaşlar birlikte hareket etmeli. Bu anlamda 6284 Sayılı Kanun çok değerli ve korumamız gereken bir yasa. Ayrıca 2020'de, mücadelenin çok yoğunlaştığını, KADES, ALO 183 gibi doğrudan mağdurların kullanabilecekleri enstrümanların artmasıyla beraber sayıda da yüzde 21 oranında azalış olduğu tespit edildi. İnşallah hükümetimizin uyguladığı bu yöntemler dahilinde bu sayıların hiç telaffuz edilmemesidir.İçinde şiddet olmayan bir toplumda yaşamak hepimizin en büyük arzusudur. Tüm bunların ışığında inanıyorum ki, kadına şiddetin adının dahi geçmeyeceği günleri beraber inşa edeceğiz."