AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan Yukarı Sakarya Projesi ve Gökpınar Barajı açıklaması - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Yukarı Sakarya ıslahı ve sulama projeleri ile Gökpınar Barajı hakkındaki gelişmeleri paylaştı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Yukarı Sakarya ıslahı ve sulaması projesi kapsamında çalışmaların son hızla ilerlediğini belirterek, DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile iletişim halinde olduğunu aktardı.

Tarımsal sulama sorununda bölgeyi rahatlatacak iki projenin birinde son aşamaya gelindiğini vurgulayan Günay, şunları ifade etti:

"Diğeri ihale aşamasında. Sürdürülebilir değer yaratan projeleri takip etmeye, destek vermeye devam edeceğiz. Tarımsal sulama konusunda ilçelerimizin altyapısını güçlendiriyoruz. Gökpınar Barajı çalışması son aşamada. 800 bin metreküp dolguya sahip kapama seddesi imalatları, su alma yapısı imalatları, iletim hattı ve dipsavak imalatları, ulaşım yolları, batardo imalatları, derivasyon imalatları, enerji nakil hattı imalatları, slurry trench imalatları tamamlandı. Gökpınar Barajının sulama projeleri Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak, 2021 yılı sulama sezonu bitiminde su tutulması hedefleniyor."

Günay, Yukarı Sakarya ıslahı ve sulaması projesine de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında yer alan 'Yaralı Pompaj Sulamaları Sayaç Takılma' projesi de gerçekleşiyor. Yaralı pompaj sulamaları 1. kısım sayaç takılması işi ihale edildi. İnşallah 2021 yılı sulama sezonu başlangıcına kadar sayaçlar takılacak. Buna paralel olarak 'Yaralı pompaj sulamaları 2. kısım inşaatı işinin ihalesi ise 25 Şubat'ta yapılacak ve 6 bin 630 dekar alan sulanacak."