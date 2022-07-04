AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, Eskişehir'deki projeleri değerlendirdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in ilçeleriyle ilgili projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada çok uzun zamandır "sürdürülebilir kırsal kalkınma" başlığı altında her ilçe için farklı alanlarda oluşan talep ve önerileri projelendirdiklerini ve gerekli kurum, kuruluşlar, bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini kaydetti.

Bunu da sistematik bir şekilde yaptıklarını belirten Günay, şunları bildirdi:

"Özellikle altyapı projeleri gibi zaman içinde yayılan konular için yine belirli aralıklarla güncellemeleri aldığımız ve ilgili kurumlar ile iletişimi koparmadan bunları takip ettiğimiz bir sistemimiz var. Sürecini titizlikle takip ettiğimiz yüzlerce projeyi sonuçlandırdık. Bunların toplam tutarları 1,5 milyar liraya yaklaştı. Gelişmeleri kamuoyuyla her zaman paylaşıyoruz. Şehrimize değer katacak bazı büyük projeler sürece yayılan projeler. Bunlardan biri dış ilçelerimize doğal gaz erişiminin sağlanması. 2015'te göreve geldiğimde 4 ilçemizin, Çifteler, Mahmudiye, Alpu ve Beylikova'nın doğal gaz altyapıları bitmiş, gaz arzı 2016 yılında gerçekleşmişti. Sivrihisar'a 2018 yılında doğal gaz geldi."

Günay, desteklerinden dolayı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya teşekkür etti.

Milletvekili Günay, 2017'den itibaren Mihalıççık ilçesinin doğal gaz projesini gerçekleştirmek için çalıştıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bazı ilçelerimizin mesafesi nedeniyle yaşanan sorunlar 2018 mart ayında Cumhurbaşkanımıza iletildi, kendisinin talimatlarıyla sorun çözüldü. 2020 yılında Mihalıççık ilçemiz de doğal gaza kavuştu. Sarıcakaya ve Mihalgazi 2021 yılının sonuna doğru doğalgazı kullanmaya başladı. 2022 ağustos ayında başlayacak çalışmalarla iki ilçenin merkez mahalleleri de doğalgaza kavuşmuş olacak. Geriye kalan Günyüzü, Han ve Seyitgazi ilçemizle ilgili olarak çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. 21 Nisan'da Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştük. Günyüzü'nü en kısa zamanda doğalgaza kavuşturmak için istişarede bulunduk. Günyüzü ilçemizi yapılan görüşmeler sonucunda yatırım programına dahil ettirdik. 2022 yılında çalışmaların başlanacağı sözünü aldık.

Sayın Başkan da 2022-2026 yılları arası doğal gaz genişletme yatırımlarının belirlenmesi çalışması kapsamında, Eskişehir ilinde henüz doğal gaz verilmemiş ilçeler hakkında teknik ve ekonomik açılardan yapılan çalışmaların son halini şu şekilde paylaştı, Günyüzü 2023, Han 2023 ve Seyitgazi 2026 tarihinde doğalgaza erişmiş olacak bilgisini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de bilgisi dahilinde projelerin gerçeklemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Han ve Seyitgazi ilçelerimizin de fizibilite ve bütçe çalışmalarının devam ediyor."