AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, Günyüzü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki programları kapsamında Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan'ı ziyaret eden Günay yeni tip koronavirüse yönelik alınan önlemler hakkında bilgi aldı.

Günay, kamu kurum ve kuruluşlarının yerel yönetimlerle koordineli çalışmasının önemine dikkati çekerek, "Belediyemiz ve kaymakamlığımız bu konuda çok güzel bir örnek. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Vefa Sosyal Destek Grupları, milletimizin iyilik ve yardımsever tavrına en güzel örneği teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Menderes Durgut da ilçede yapılan çalışmalar hakkında Günay'a bilgi verdi.