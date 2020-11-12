AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan 112 Acil Sağlık ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 112 Acil Sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en önde yer alan, vatandaşlarla ilk teması kurup, "gece gündüz" kavramı olmadan çalışan 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacan, sağlık çalışanlarının hayatlarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Tüm çalışanların haklarının ödenmeyeceğini vurgulayan Karacan, "Bu süreç de gelip geçecek ama her vatandaşın duası sizlerle olacak. Bu yoğun dönemde hastalıkla karşı karşıya kaldığınız için kendinizi ve ailenizi de virüse karşı korumalısınız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise Kızılay'ın bu süreçte çok önemli rolü olduğunu belirtti.

Öte yandan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala'nın da doğum günü kutlandı.