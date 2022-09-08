Milletvekili Günay, DSİ'nin Eskişehir yatırımları için ödeneklerin artırıldığını duyurdu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e yapılan ödeneklerin revize edildiğini belirterek, Tepebaşı, Beylikova, Günyüzü, Sarıcakaya, İnönü, Sivrihisar, Mahmudiye ve Seyitgazi'ye toplam 241 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, devletin her daim milletin yanında olduğunu, Eskişehir'e özel yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığımız ile DSİ Genel Müdürlüğümüz, inşa ettiği dev barajlarla başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede milletimize hizmet sunmaya devam ediyor. 'Temiz Su Yeşil Vatan' sloganını hayata geçiren politikaları uygulayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese hemşerilerim adına teşekkür ederim."

Günay, Eskişehir'in ilçeleri için sene başında ayrılan ödeneklerin revize edildiğini, Tepebaşı'nda 51 milyon liradan 113,5 milyon liraya, Beylikova'da 24 milyon liradan 31 milyon liraya, Günyüzü'nde 18 milyon liradan 24 milyon liraya, Sarıcakaya'da 3,5 milyon liradan 18,5 milyon liraya, İnönü'de 4 milyon liradan 17 milyon liraya, Sivrihisar'da 7,5 milyon liradan 13,3 milyon liraya, Mahmudiye'de 6 milyon liradan 11 milyon liraya, Seyitgazi'de 5 milyon liradan 13,2 milyon liraya yükseldiğini, toplam miktarın 241 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.