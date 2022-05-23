AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AKPM Üyesi Emine Nur Günay'a yeni görev

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay'ın, Avrupa'da bir önemli görev daha üstlendiği bildirildi.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Günay'ın Avrupa Konseyi'nin çevre politikalarında parlamenterler arasındaki bağı güçlendirmek ve bu konuda yapılacak çalışmalarda hükümetlerin ortak politika geliştirmesine katkıda bulunmak amacı ile oluşturulan Sağlıklı Bir Çevre İçin Parlamenterler İletişim Ağı'nın (Network of Contact Parliamentarians for a Healthy Environment) Türkiye delegesi olduğu kaydedildi.

Milletvekili Günay, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Amacı, Avrupa Konseyi ülkelerinin iklim krizi ile mücadelede hükümetlerin acil önlemler almasını sağlamak, sağlıklı çevre hakkını hükümetlerin yasal hak tanıması ve Avrupa Konseyi üye ülkelerinin ortak politikalar uygulamasına yardımcı olmak, tavsiye kararları sunmak. Kısacası, güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını kanun, politika, uygulama ve kamu farkındalığı boyutlarında ele almak. İletişim ağı olarak Paris'te toplantımızı gerçekleştirdik ve yol haritamızı belirledik."

Türkiye Cumhuriyeti anayasası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtildiğine göre, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ve bu en temel insan hakkı olarak kabul edilmektir" diyen Günay, "Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, insan hayatına yaraşır barınma, yiyecek ve yeterli suya erişimin sağlanmasını, çevre ve doğanın düzenini ve aynı zamanda yurttaşların sağlığını olumsuz etkilemeyen bir ortamda yaşamayı ifade etmektedir. Bu bağlamda, çevre hakkı, vatandaşlara ve devletlere sorumluluklar yüklemekte, çevre politikalarına ve çevresel yönetim sürecine katılımı gerektirmektedir. İklim krizine dur demek hepimizin sorumluluğu, gelecek nesillere karşı görevimiz. Avrupalı meslektaşlarımız ile tüm toplantılarda çevre konusunda deneyimlerimizi paylaşıyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sağlıklı bir çevre için, dünyamız için kısacası geleceğimiz için bu çalışmalar çok değerli. Kimse tek başına başaramaz, bu konularda deneyimleri paylaşmalıyız." açıklamasında bulundu.

Günay değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı bir çevre için, dünyamız için kısacası geleceğimiz için bu çalışmalar çok değerli. Kimse tek başına başaramaz, bu konularda deneyimleri paylaşmalıyız. Sağlıklı bir geleceğe hep birlikte ulaşmak mümkün. Bu konuda gelecek dönemde bu paylaşımları çoğaltacağız. Buradaki deneyimlerimi ülkemizde özellikle de Eskişehir'i pilot bölge olarak benimsemek hedefim. Tüm Türkiye'ye örnek olabiliriz, olmalıyız."