AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı da makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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