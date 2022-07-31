AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret

31.07.2022 16:22
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Yeldan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Yeldan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, milletvekilleri Başsavcı Yeldan'a görevinde başarılar dilediği belirtildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı da makamında ziyaret etti.

Ziyaretteki görüşmeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Ramazan Erdağ ile Prof. Dr. Hakan Demiral'da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret - Son Dakika
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