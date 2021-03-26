AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den trafik sorununa ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den trafik sorununa ilişkin açıklama

26.03.2021 14:29
AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den trafik sorununa ilişkin açıklama, System.String[]

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'in trafik sorunu ile ilgili getirdikleri çözüm önerisi konusunda halen bir cevap alamadıklarını bildirdi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'in trafik sorunu ile ilgili getirdikleri çözüm önerisi konusunda halen bir cevap alamadıklarını bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gündeme getirdiği 'Yaşar Kemal Caddesi' önerisini hatırlatarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çözüm önerisiyle ilgili bir açıklamada bulunmadığını kaydetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu öneriyle ilgili ne düşündüğünü kamuoyunun çok merak ettiğini ifade eden Gücüyener, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Şehrin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için önünü açın. Sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dinleyin. Meslek kuruluşlarının önerilerini dinleyin. Eskişehirlilerin beklentilerine kulak verin. AK Parti, sorumlu muhalefet anlayışı ile bir çözüm önerisini daha gündeme getirdi. Ancak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda sessiz kalmasına bir anlam veremiyoruz. Şehirde trafik tıkanmış, Eskişehirlilerin hayat kalitesini her geçen gün daha da etkileyen bir duruma gelmiştir. Nüfus ve buna bağlı araç sayısı artmakta, ancak yol metrekaresi aynı kalmaktadır. Çözüm önerimizi tekrarlıyoruz. Yaşar Kemal Caddesi şehrin gelişme bölgesindeki, 71 Evler, Emek, Vadişehir ve Ihlamurkent mahallelerinin güney bölümünden geçen, bu mahalleler ile çevreyolu ve Seyitgazi yolunu birbirine bağlamak suretiyle şehrin trafik sorununa yüzde 100 katkı sağlayacak bir güzergahtır."

Gücüyener, açıklamasında "Seyitgazi yolu ve çevreyolu arasındaki bu bağlantı trafik sıkışıklığını özellikle güney akstan alternatif bir güzergah ile hızlı ve etkili bir çözüm olacağı açıktır. Büyükşehir Belediyesi'nin acilen şehrin önceliklerini dikkate almasını ve bu öneriyi de gündemine almasını istiyoruz. Eskişehir'in ve Eskişehirlilerin daha fazla kaybedecek zamanı yok." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den trafik sorununa ilişkin açıklama - Son Dakika


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