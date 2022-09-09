AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi

09.09.2022 17:15
AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda zam isteyen işçilere yönelik sözlerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i eleştirdi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda zam isteyen işçilere yönelik sözlerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i eleştirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükerşen'in toplantıda konuşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz Büyükerşen'e tepki gösteren Gücüyener, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Grup Başkanvekilimizin geçtiğimiz günkü Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda kamuoyunun bilgilendirilmesi talebi karşısında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını hayretle takip ettik. Ücret zammı isteyen işçilere 'İçlerinde provokatörler var, gereği yapılacaktır' denilmesi yakışıksızdır. Bu işçiler imkanlar dahilinde çalışmalarının karşılığını istiyorlar, emeklerinin karşılığını istiyorlar. İstedikleri şey ücret zammı, neyin provokasyonunu yapacaklar? İşçi için 'Provokatör, gereğini yapacağım.' Belediye başkanı adına talihsizliktir, işçiyi ekmeğiyle tehdit etmektir ve bu kabul edilemez. En pahalı ulaşım şehrimizdeyken, en pahalı su şehrimizdeyken, en pahalı yol kenarı otopark şehrimizdeyken işçilere 'Diğer illerden daha fazla zam istiyorlar, provokatör bunlar' diyen belediye başkanı da bizim şehrimizde. Belediye başkanı, binlerce işçi kapımıza gelip iş isterken 'Belediyede hasbelkader işçi olmuşlar' diyor çalışanlar hakkında. Hatırlatmak isteriz ki iş istenen kapı kimsenin şahsi kapısı değildir, devletin kapısıdır. Belediye başkanının kullandığı da kamu kaynağıdır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi - Son Dakika
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