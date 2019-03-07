AK Parti Espiye İlçe Başkanı Ali Küçükaydın'ın Anne Acısı

Giresun'un Espiye ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Ali Küçükaydın'ın anne acısı.Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Küçükaydın'ın annesi Ayşe Küçükaydın, (85) hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Ali Küçükaydın'ın anne acısı.



Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Küçükaydın'ın annesi Ayşe Küçükaydın, (85) hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Ali Küçükaydın'ı arayarak başsağlığı diledi.



Cenazeye AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın Kaymakamı Dede Musa Baştürk, ilçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ile vatandaşlar katıldı. Merkez Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Küçükaydın'ın naşı gözyaşları arasında Karadere Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. - GİRESUN

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